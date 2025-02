Opłata śmieciowa jest elementem kalkulacyjnym czynszu

Do właściwego rozliczenia VAT w przypadku usług najmu, tytułem których udostępniane są także inne świadczenia (np. energia elektryczna, woda czy wywóz nieczystości), konieczne jest ustalenie, czy dane świadczenie stanowi integralną część usługi najmu i koszt powinien zostać wliczony do podstawy opodatkowania najmu, czy jednak jest to osobne świadczenie, podlegające opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego świadczenia.

Świadczenia główne i pomocnicze