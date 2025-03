Kto musi zapłacić minimalny podatek dochodowy? Nie tylko krajowi podatnicy. Jak go obliczyć?

Podatek minimalny został wprowadzony do ustawy o CIT 1 stycznia 2022 r. Z uwagi jednak na sytuację geopolityczną i związane z nią zaburzenia na polu gospodarczym odsunięto w czasie wprowadzenie w życie podatku minimalnego. W ramach Polskiego Ładu 3.0 podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego zostali zwolnieni z obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W praktyce minimalny podatek dochodowy obowiązuje zatem od 1 stycznia 2024 r.

Cel wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego