Dostawy budynków i budowli a VAT. Wykorzystywanie na potrzeby firmy jest pierwszym zasiedleniem

Analiza przepisów ustawy o VAT, regulujących prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie tych obiektów. Podstawowe znaczenie ma tu zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a zatem w pierwszej kolejności oceniamy czy spełnione są przesłanki do zwolnienia na podstawie tego przepisu, a dopiero w dalszej kolejności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i dopiero na końcu przesłanki do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Kolejność ta ma kluczowe znaczenia dla prawidłowości rozliczenia podatku od dostawy budynków, budowli lub ich części.