Czy nabycie wierzytelności jest opodatkowane VAT

Zakup wierzytelności po cenie odpowiadającej jej wartości nominalnej, bez dodatkowych świadczeń i bez uzyskiwania wynagrodzenia, nie jest odpłatnym świadczeniem usług i nie podlega opodatkowaniu VAT.

Publikacja: 06.10.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Magdalena Wróblewska-Jagiełła

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2025 r. (0111-KDIB3-1.4012.287.2025.3.MG).

Wnioskodawcą była polska spółka z o.o., zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, która zawarła umowę sprzedaży wierzytelności ze zbywcą. Na mocy tej umowy nabyła odpłatnie wierzytelność wobec innego podmiotu, wraz z ustanowionymi zabezpieczeniami. Z chwilą nabycia na wnioskodawcę przeszły wszelkie prawa, obowiązki i ryzyka związane z wierzytelnością. Umowa nie przewidywała zwrotnego przeniesienia wierzytelności, a jej skuteczność była uzależniona wyłącznie od zapłaty ceny, co zostało spełnione.

