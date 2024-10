Nieruchomości mieszkalnych nie można obciążać biznesowo. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował

O tym, jak opodatkować budynek, powinno decydować jego rzeczywiste przeznaczenie, a nie kwestia używania go do działalności gospodarczej. W konsekwencji, jeśli nawet budynek jest własnością firmy, która zarabia na wynajmie lokali do celów mieszkalnych, to te lokale powinny podlegać stawce podatku od nieruchomości przewidzianej dla mieszkań. Taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, która zapadła 21 października.