Elektronizacja rozliczeń to koszty, ale też korzyści. Nie tylko dla fiskusa

Już od stycznia firmy o obrotach powyżej 50 mln euro będą musiały kompleksowo zbierać dane do sporządzania plików JPK_CIT, czyli kompleksowego zeznania ujawniające zawartość ksiąg rachunkowych. Jednak około 60 proc. zobowiązanych do tego firm jeszcze nie podjęło działań wdrożeniowych. Do marca 2026 r., gdy trzeba będzie te pliki dostarczyć fiskusowi, trzeba osiągnąć gotowość organizacyjną i techniczną. Kto tego nie dopełni, jest narażony na kary z kodeksu karnego skarbowego za niezłożenie deklaracji podatkowej.