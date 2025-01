Dla przedsiębiorcy, który posiada jakąkolwiek infrastrukturę techniczną, słowo „budowla” kojarzy się często z dużym podatkiem. Bo budowle podlegają dwuprocentowej daninie, liczonej od wartości tych obiektów. Od 1 stycznia obowiązują przepisy na nowo definiujące, jakie obiekty są budowlami. Intencją ustawodawcy było uporządkowanie tych definicji, by zapobiec sporom między podatnikami a urzędami gmin.

Zwykle firmy powinny do końca stycznia każdego roku złożyć w swojej gminie deklarację podatku od nieruchomości DN-1. W tym roku, ze względu na zmiany w tym podatku, ten termin wydłużono do końca marca. O zamiarze skorzystania z tego udogodnienia trzeba pisemnie zawiadomić gminę do końca stycznia.