Zamiana dyscyplinarki na zwolnienie za porozumieniem. Odszkodowanie bez zwolnienia z PIT?

Utrata pracy, zwłaszcza w trybie dyscyplinarnym, to zawsze cios dla pracownika, zwłaszcza gdy ma to słabe podstawy. I trudno się dziwić, że wielu zwolnionych decyduje się walczyć o swoje w sądzie pracy. Strategię procesową trzeba jednak dobrze przemyśleć, bo może to mieć poważne konsekwencje podatkowe. Potwierdza to jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy