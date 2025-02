Fiskus nie pozwala na podatkowe korzyści w fundacji rodzinnej

15 proc. podatek to za mało, powinno być w sumie 23 proc. – uznał fiskus i stwierdził, że wniesienie udziałów do fundacji rodzinnej po to, żeby je od razu sprzedać, jest niedozwoloną optymalizacją. Nie możemy na nią pozwalać – piszą urzędnicy.