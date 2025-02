Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej mogą skorzystać z częściowo uzupełnionych formularzy w usłudze Twój e-PIT:

Reklama

PIT-28 – służącym do rozliczeń przychodów działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem oraz z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,

PIT-36 – służącym do rozliczania m.in. przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych (skali) oraz przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej,

PIT-36L – służącym do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.

Resort podkreśla, że przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego również w przypadku, gdy działalność została zawieszona. Dla takich przedsiębiorców również udostępniony zostanie częściowo udostępniony formularz właściwy ze względu na wybraną formę opodatkowania.

Jakie dane w formularzu PIT uzupełni skarbówka

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT przedsiębiorcy znajdą wstępnie uzupełnione dane w zakresie:

Reklama

danych rejestracyjnych (NIP, imię i nazwisko, adres, właściwy urząd skarbowy, rachunek bankowy do zwrotu nadpłaty),

numeru mikrorachunku, na który należy dokonać zapłaty podatku, jeśli taka będzie wynikała z rozliczenia,

kwot wpłaconych w 2024 r. zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu,

numer KRS OPP i celu szczegółowego, na który zostało przekazane 1,5% podatku należnego, o ile dane te zostały wskazane w rozliczeniu złożonym za 2023 r. oraz jeśli organizacja ta nadal znajduje się w Wykazie OPP.

Dodatkowo, formularz PIT-36 uzupełniony zostanie o dane:

dotyczące ulgi na dzieci, jeśli zostały one wskazane w rozliczeniu za 2023 r., albo jeśli dziecko urodziło się w 2024 r.,

z informacji przekazany przez płatników: z PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-R (dla tych, którzy zarabiali również na inne sposoby, np. na etacie, zleceniu czy umowie o dzieło).

Jakie dane w formularzu PIT muszą wypełnić sami przedsiębiorcy

Pozostałe rubryki przedsiębiorcy muszą wypełnić sami. Jak pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, przede wszystkim przychody z działalności, a rozliczający się na skali i liniówce także koszty ich uzyskania (ryczałtowcy kosztów nie odliczają). Przedsiębiorcy wpisują też w zeznaniu zaliczki (albo kwoty ryczałtu) należne za poszczególne miesiące/kwartały (fiskus wie tylko o zapłaconych).

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, to przedsiębiorcy na skali albo liniowym PIT wpisują je, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów i mają być odliczone od dochodu. Ryczałtowcy odliczają je od przychodu. Niektórzy mają także odpis na składki zdrowotne. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "PIT 2024: niektórzy przedsiębiorcy mogą odliczyć firmową składkę zdrowotną". Przypomnijmy tylko, że przedsiębiorcy na liniowym PIT wpisują je w zeznaniu, jeśli mają być odliczone od dochodu i wcześniej nie były zaliczone do kosztów. Limit w 2024 r. wynosi 11,6 tys. zł. Ryczałtowcy mogą odliczyć połowę składek zdrowotnych od przychodu.

Jakie ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy samodzielnie muszą też wypełnić rubryki dotyczące ulg podatkowych. Najwięcej przysługuje podatnikom na skali, którzy mogą rozliczyć się razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Powinni jednak pamiętać, że skarbówka w Twój e-PIT proponuje zeznanie indywidualne. Trzeba więc zmienić sposób rozliczenia.

Przedsiębiorcy na skali mają też prawo do ulgi na dzieci, która znajdzie się w w zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę. A także do innych, które trzeba wpisać samemu, np. ulgi na darowizny, rehabilitacyjnej czy na ekologiczne ogrzewanie.



Kreator pomoże uzupełnić brakujące dane

Ministerstwo Finansów przypomina, iż aby dodać brakujące informacje w formularzu podatkowy, osoby prowadzące działalność gospodarczą używają w usłudze Twój e-PIT specjalnego kreatora.

Kreator ten pomaga samodzielnie wypełnić dane dotyczące:

przychodów,

kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),

kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28),

składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania.

Po uzupełnieniu tych danych przedsiębiorca powinien zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT. Zeznania przygotowane dla przedsiębiorców (PIT-28, PIT-36 i PIT-36L) nie podlegają automatycznej akceptacji. Trzeba to zrobić do końca kwietnia.