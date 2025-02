Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią prowadzący działalność gospodarczą informatyk. Biuro ma w domu, w którym mieszka z żoną i dzieckiem. Obsługuje klientów nie tylko w Polsce, także w innych krajach Unii Europejskiej. Chce częściej do nich jeździć, świadczyć usługi z różnych miejsc i w dowolnym czasie, generalnie być bardziej dyspozycyjny. Dlatego planuje kupić przyczepę kempingową i założyć w niej mobilne biuro. Zaopatrzy je w monitor, drukarkę, dodatkową antenę oraz modem zapewniający stały dostęp do internetu. Przyczepa zostanie zaliczona do firmowych środków trwałych. W czasie wyjazdów będzie holowana przez samochód, który też jest rozliczany w działalności (przedsiębiorca wykorzystuje go w sposób mieszany, czyli dla celów firmowo-prywatnych).