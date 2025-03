Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka z o.o. prowadząca od dwóch lat działalność produkcyjną. Na biznesowe potrzeby kupiła koniowóz. Jest to pojazd pięcioosobowy, ma dwa rzędy siedzeń (był wyprodukowany z jednym rzędem, ale został przerobiony) oraz wydzieloną przestrzeń do przewozu dwóch koni. Są one transportowane na zawody, na których reprezentują spółkę. Na tych zawodach z koniowozu prowadzona jest też sprzedaż firmowych produktów (po otwarciu bocznej markizy). Ponadto pojazd został oklejony folią z logo spółki i stanowi mobilną reklamę, która dociera do odbiorców w różnych miejscach.