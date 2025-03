Donosy do skarbówki – to jedna z najstarszych metod zbierania informacji o podatnikach. I choć, jak przyznają urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej, nie zawsze takie informacje są prawdziwe, to jednak wciąż napływają i to w różnej formie.

Nie wszystkie te zgłoszenia są rejestrowane, choć da się policzyć te wpływające przez oficjalny kanał. To Krajowy Telefon Interwencyjny KAS. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w ciągu ostatnich pięciu lat (2020–2024) za jego pośrednictwem wpłynęło 60 197 zgłoszeń dotyczących naruszeń przepisów prawa podatkowego i celnego. Oznacza to, że co miesiąc takich zgłoszeń wpływało około tysiąca. MF zauważa przy tym, że daje się zauważyć tendencję rosnącą, związaną także z uruchomieniem elektronicznych kanałów komunikacji z urzędami skarbowymi. Służy do tego m.in. skrzynka e-mail powiadomKAS@mf.gov.pl