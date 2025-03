Wydana 5 marca 2025 r. interpretacja ogólna ministra finansów w zasadzie potwierdza to, co już stało się jasne latem ubiegłego roku: doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego musi szanować przede wszystkim swoją tajemnicę zawodową. To oznacza, że ujawniania schematów podatkowych jego klientów (tzw. MDR) nie da się pogodzić z zasadami wykonywania zawodu, gwarantowanymi w konstytucji. Tak właśnie orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 lipca 2024 r. (K 13/20). Wyrok wydano po tym, jak zawnioskowała o to Krajowa Izba Doradców Podatkowych.