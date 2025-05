Czy można ścigać za przestępstwo związane zobowiązaniem podatkowym, gdy to zobowiązanie się przedawniło? Dziś nie jest to możliwe. Ale jeśli zostaną uchwalone przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, może dojść do sytuacji w której po pięcioletnim okresie przedawnienia podatku wciąż będzie można postawić zarzuty karne osobie, która miała go zapłacić. Wynika to z projektu zmian w ordynacji podatkowej i kilku innych ustawach, w tym kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.). Przeciwko takim zmianom zdecydowanie zaprotestowały m.in. Business Centre Club i Konfederacja Lewiatan.