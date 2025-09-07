TERMINY

8 września, poniedziałek

- zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2025 r.

- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, a także m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w sierpniu 2025 r.

- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2025 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

- przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w sierpniu 2025 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

- zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w sierpniu 2025 r.

- złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2025 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z tej deklaracji

- złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2025 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10 września, środa

- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2025 r.

WSKAŹNIKI

466 zł

– zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w 2025 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe

388 zł

– zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w 2025 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie skarbowe

42 000 zł

– limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE)

90 proc., nie więcej niż 700 zł

– ulga na zakup kasy rejestrującej

100 zł

– maksymalna łączna wartość (bez podatku) towarów przekazanych jednej osobie, uznawanych za prezenty o małej wartości (jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych)

20 zł

– jednostkowa cena nabycia czy wytworzenia towaru (bez podatku) uznawanego za prezent o małej wartości (gdy podatnik nie prowadzi takiej ewidencji)

36 120 zł

– kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie)

27 090 zł

– kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych)

5733 zł

– kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (inni nabywcy)

* Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej ww. ustawowe limity.

200 000 zł

– wartość sprzedaży netto w 2024 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2025 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

200 zł

– minimalna wartość towarów zakupionych w Polsce uprawniająca podróżnego do ubiegania się o zwrot VAT (tax free)

8 569 200 zł

– limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2024 r. uprawniający podatnika do opłacania w 2025 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

956 920 zł

– limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2024 r. uprawniający podatnika do kwartalnego rozliczania w 2025 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych