Foto: rp.pl/Weronika Porębska
8 września, poniedziałek
- zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2025 r.
- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, a także m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w sierpniu 2025 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2025 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
- przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w sierpniu 2025 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
- zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w sierpniu 2025 r.
- złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2025 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z tej deklaracji
- złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2025 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
10 września, środa
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2025 r.
466 zł
– zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w 2025 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe
388 zł
– zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w 2025 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie skarbowe
42 000 zł
– limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE)
90 proc., nie więcej niż 700 zł
– ulga na zakup kasy rejestrującej
100 zł
– maksymalna łączna wartość (bez podatku) towarów przekazanych jednej osobie, uznawanych za prezenty o małej wartości (jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych)
20 zł
– jednostkowa cena nabycia czy wytworzenia towaru (bez podatku) uznawanego za prezent o małej wartości (gdy podatnik nie prowadzi takiej ewidencji)
36 120 zł
– kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie)
27 090 zł
– kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych)
5733 zł
– kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (inni nabywcy)
* Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej ww. ustawowe limity.
200 000 zł
– wartość sprzedaży netto w 2024 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2025 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
200 zł
– minimalna wartość towarów zakupionych w Polsce uprawniająca podróżnego do ubiegania się o zwrot VAT (tax free)
8 569 200 zł
– limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2024 r. uprawniający podatnika do opłacania w 2025 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
956 920 zł
– limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2024 r. uprawniający podatnika do kwartalnego rozliczania w 2025 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
