Jeśli najem rozliczamy w firmie, odsetki od kredytu są kosztem

Wynajem prywatny, czyli taki, który nie jest działalnością gospodarczą, musi być opodatkowany ryczałtem. Właściciel mieszkania nie odliczy więc kosztów. Ma taką możliwość, jeśli założy biznes i jest na skali albo stawce liniowej. Wtedy wolno mu rozliczać wydatki na nieruchomość, np. odsetki od kredytu zaciągniętego na jej zakup.

Spójrzmy na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 sierpnia 2025 r. (nr 0115-KDIT3.4011.413.2025. 4.DP). Kobieta jest właścicielką dwóch mieszkań. Na ich zakup zaciągnęła dwa kredyty hipoteczne, które do dzisiaj spłaca. Przez kilka lat wynajmowała lokale prywatnie. Rozliczała się według skali i zaliczała odsetki od kredytów do kosztów uzyskania przychodów. Po zmianie przepisów (kiedy obowiązkową formą opodatkowania najmu prywatnego stał się ryczałt) założyła jednoosobową działalność gospodarczą. Z opisu stanu faktycznego wynika, że rozlicza się według skali.