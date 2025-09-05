Rzeczpospolita
Jeśli najem rozliczamy w firmie, odsetki od kredytu są kosztem

Przedsiębiorca zarabiający na wynajmie mieszkań może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu zaciągniętego na ich zakup.

Publikacja: 05.09.2025 05:10

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Wynajem prywatny, czyli taki, który nie jest działalnością gospodarczą, musi być opodatkowany ryczałtem. Właściciel mieszkania nie odliczy więc kosztów. Ma taką możliwość, jeśli założy biznes i jest na skali albo stawce liniowej. Wtedy wolno mu rozliczać wydatki na nieruchomość, np. odsetki od kredytu zaciągniętego na jej zakup.

Spójrzmy na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 sierpnia 2025 r. (nr 0115-KDIT3.4011.413.2025. 4.DP). Kobieta jest właścicielką dwóch mieszkań. Na ich zakup zaciągnęła dwa kredyty hipoteczne, które do dzisiaj spłaca. Przez kilka lat wynajmowała lokale prywatnie. Rozliczała się według skali i zaliczała odsetki od kredytów do kosztów uzyskania przychodów. Po zmianie przepisów (kiedy obowiązkową formą opodatkowania najmu prywatnego stał się ryczałt) założyła jednoosobową działalność gospodarczą. Z opisu stanu faktycznego wynika, że rozlicza się według skali.

