Chodzi o złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2025 r.
Mija termin złożenia PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2025 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji oraz złożenia CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2025 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
Chodzi o przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu 2025 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Mija termin:
- zapłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2025 r.
- zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wpłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, a także z tytułu m.in. odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego we wrześniu 2025 r.
- wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2025 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
- zapłaty przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, powstałego we wrześniu 2025 r.
...związane ze zgłoszeniem w 2025 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie skarbowe
... związane ze zgłoszeniem w 2025 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe
...na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, w 2025 r.
... oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE)
To limit uprawniający podatników stosujących estoński CIT do składania kwartalnych deklaracji VAT w 2025 r.
...od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Mają do niej prawo mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej
