Patrząc na zeszłoroczne stopy zwrotu głównych indeksów (WIG ok. 5 proc. na plusie, a WIG20 ok. 2 proc. pod kreską), wielu posiadaczy akcji spółek z warszawskiego parkietu może być zawiedzionych. Po udanych pod względem stóp zwrotu pierwszych miesiącach roku, które przyniosły nowe rekordy hossy na krajowym parkiecie, dalsza część roku to wyraźne schłodzenie nastrojów, a korekta zabrała nierzadko znaczną część wypracowanych wcześniej zysków.

Z opublikowanych strategii biur maklerskich wynika, że w tym roku koniunktura na krajowym rynku akcji będzie łaskawa i pozwoli inwestorom zarobić na akcjach notowanych na GPW

Banki z GPW nadal na celowniku

Mimo solidnych zeszłorocznych stóp zwrotu podobnie jak przed rokiem analitycy przychylnym okiem patrzą na akcje banków, które ich zdaniem nadal będą miały korzystne warunki do poprawy swoich wyników w otoczeniu wysokich stóp procentowych. W dodatku wszystko na to wskazuje, że podobnie jak w 2024 r. w sektorze tym będzie można zgarnąć atrakcyjne dywidendy. Zalecają jednak selekcję. Wśród banków z potencjałem do poprawy notowań eksperci wskazują na Alior Bank, który może się pochwalić rekordowym zyskiem netto za okres trzech kwartałów 2024 r. wynoszącym nieco ponad 1,8 mld zł i jednocześnie w tym roku po raz pierwszy w historii podzielił się zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę.

Wśród polecanych znalazł się także PKO BP, którego walory w 2024 roku dały już całkiem dobrze zarobić, przynosząc ponad 30 proc. zysku. Mimo to zdaniem analityków akcje największego rodzimego banku nadal są atrakcyjnie wyceniane przy uwzględnieniu oczekiwanych dobrych wyników i perspektywę wypłaty solidnej dywidendy. Zwolenników ma też Bank Millennium, który nie powinien mieć problemów z poprawą wyników w najbliższych latach. Fundamentalnemu postrzeganiu banku sprzyja opublikowana strategia, w tym prognozowane wysokie ROE i zapowiedź powrotu do wypłaty dywidendy od 2027 roku.

Kandydaci do zwyżek w 2025 roku

Spośród pozostałych dużych spółek eksperci z biur maklerskich pozytywnie zapatrują się na akcje CD Projektu, licząc na ponowny wzrost zainteresowania spółką w związku z zapowiadanym zwiastunem czwartej części „Wiedźmina”. Jednocześnie z końcem listopada akcjonariusze przegłosowali wyznaczenie warunku wynikowego w programie motywacyjnym na poziomie 4 mld zł skumulowanego zysku netto dla lat 2025–2028. Zmianę nastawienia do walorów gamingowej spółki widać już od pewnego czasu na rynku. Po publikacji wyników za III kwartał i szybkiej realizacji zysków wróciły do łask i licząc od początku 2024 roku mogą się pochwalić stopą zwrotu wynoszącą blisko 70 proc.

W sektorze TMT analitycy stawiają na Cyfrowy Polsat, który wszedł w okres poprawy wyników, który ich zdaniem będzie kontynuowany w kolejnych okresach. Jednocześnie telekom może być jednym z głównych beneficjentów potencjalnych obniżek stóp procentowych w Polsce w 2025 roku, co przełożyłoby się na niższe koszty finansowe.

Kandydatem do zwyżek w perspektywie 2025 roku spośród spółek z WIG20 jest także Orlen, za którym przemawia bardzo atrakcyjna wycena. Będąc wynikiem negatywnych informacji dotyczących odpisów związanych z nieudanymi inwestycjami, w połączeniu z podwyższoną premią za ryzyko geopolityczne, która prawdopodobnie utrzyma się przez kilka kolejnych miesięcy (w oczekiwaniu na negocjacje ws. wojny w Ukrainie), zdaniem analityków stanowi okazję w perspektywie 2025 roku.

Spółki nastawione na konsumenta warte uwagi

W sektorze konsumenckim analitycy liczą na wyraźniejszą niż w 2024 roku poprawę nastrojów wśród konsumentów, co przełoży się na wzrost wydatków, ale zaznaczają, że nie należy jednak oczekiwać boomu. Największe nadzieje pokładają w akcjach firm odzieżowych LPP i CCC, które zwiększają wolumen sprzedaży, mając jednocześnie przestrzeń do poprawy marży brutto. Wyzwanie może stanowić dla nich umocnienie dolara do złotego. Warto zauważyć, że akcje CCC w 2024 roku mogą się pochwalić okazałą stopą zwrotu na poziomie ponad 215 proc. Inwestorów przekonała poprawiająca się sytuacja finansowa spółki, głównie za sprawą odbudowy rentowności brutto oraz redukcji kosztów. Zdaniem analityków w 2025 roku pozytywny trend powinien być kontynuowany.

Analitycy docenili także ambitne plany rozwoju Żabki, które ich zdaniem są możliwe do zrealizowania. Jednocześnie zauważają, że rynek zdaje się nie doceniać potencjału spółki, co przekłada się na atrakcyjną wycenę. Widzą miejsce na dalszy wzrost na polskim rynku, podkreślając, że atutami spółki są wzrostowy profil biznesu, wysokie marże, silna marka i skala ekosystemu biznesowego, w którym działa.

Z kolei Benefit Systems przekonał analityków nową atrakcyjną strategią rozwoju oraz zapowiedzią dalszej poprawy wyników, kontynuując rozbudowę sieci obiektów w kraju i za granicą, co powinno podtrzymać zainteresowanie spółką, której akcje w 2024 roku zanotowały 57-proc. zwyżkę.

Kolejną ciekawą propozycją jest Inter Cars. W ocenie analityków perspektywy dalszego wzrostu największego w regionie dystrybutora części samochodowych nadal wyglądają obiecująco. Sprzyja mu otoczenie rynkowe w postaci wysokiego importu aut używanych i starzejącego się parku samochodowego w Europie. Jednocześnie spółka powinna korzystać z silnej pozycji, zwiększając udziały w rynku.

Perełki z sektora ochrony zdrowia

Wśród spółek działających w sektorze ochrony zdrowia biura stawiają na firmy, które już w ubiegłym roku pozytywnie się wyróżniały i dały całkiem sporo zarobić posiadaczom ich akcji, jak Synektik czy Voxel, wypracowując odpowiednio 120 proc. i 58 proc. zysku. W ich przypadku eksperci liczą, że pozytywny trend w wynikach zostanie podtrzymany. W przypadku Synektika motorem poprawy będą pokaźny portfel zamówień na dostawę robotów da Vinci dla placówek medycznych oraz ekspansja sprzedaży na nowych rynkach. Z kolei Voxel będzie beneficjentem wzrostu wolumenu badań diagnostycznych oraz wyższej wyceny świadczeń. Jednocześnie eksperci mają faworyta wśród spółek biotechnologicznych, stawiając na Celon Pharmę. Wskazują na poprawę otoczenia dla globalnego sektora biotechnologicznego, co jest efektem m.in. obniżek stóp procentowych (pozytywny wpływ na koszt kapitału i wyceny aktywów).

Spółki polecane przez brokerów na 2025 rok:

Finanse

Alir Bank

Bank Millennium

PKO BP

XTB

Handel i dystrybucja

CCC

LPP

Inter Cars

Żabka

IT, e-commerce, telekomy i media

Cyfrowy Polsat

Text

Wirtualna Polska

Producenci i wydawcy gier

CD Projekt

PlayWay

Ochrona zdrowia

Celon Pharma

Neuca

Synektik

Voxel

Inne