Nienależne wpłaty do PPK są zwracane finansującemu

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Podmiot zatrudniający finansuje wpłatę podstawową, wynoszącą 1,5 proc. wynagrodzenia uczestnika, oraz może finansować wpłatę dodatkową – do 2,5 proc. wynagrodzenia. Ponadto z wynagrodzenia uczestnika PPK pobierana jest wpłata podstawowa, która wynosi, co do zasady, 2 proc. wynagrodzenia (jeżeli miesięczne wynagrodzenie uczestnika, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, może on skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej - nawet do 0,5 proc.). Uczestnik PPK może także finansować wpłatę dodatkową – do 2 proc. wynagrodzenia. Wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od całego wynagrodzenia uczestnika PPK. Wynagrodzeniem, w rozumieniu ustawy o PPK, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców, dotyczące nienależnych wpłat do PPK.