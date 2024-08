Sygnaliści: etyka i przejrzystość fundamentem skutecznego zarządzania

Przepisy ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DzU poz. 928) wprowadzają do polskiego porządku prawnego rozwiązania wspólnotowe przyjęte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przepisy wchodzą w życie 25 września 2024 r. i jest to data wykazania się pełną gotowością przez podmioty prawne, do których ustawa jest skierowana, zobowiązując do podjęcia określonych działań.