Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki, wyzwania i szanse dla firm

Sygnalista to dla wielu pracodawców słowo klucz tego lata. Stało się tak za sprawą opublikowanej pod koniec czerwca 2024 r. ustawy wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Unii Europejskiej (2019/1937) o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Choć regulacji tej należało się spodziewać, bo implementacja względem unijnego kalendarza opóźniona była już o dwa i pół roku, to dostosowanie do nowych przepisów w sezonie urlopowym nie jest jedynym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Tysiące firm i jednostek publicznych będą musiały bowiem nie tylko stworzyć nowe procedury, lecz także zaplanować, jak sprawnie oraz skutecznie weryfikować zgłoszenia, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i poufność danych zgłaszających.