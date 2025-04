Właściwe rozpoznanie własnych potrzeb to podstawa efektywnego zamówienia

Akademia Zakupów Publicznych to program zainicjowany przez prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszkę Olszewską. Stanowi zarówno inicjatywę edukacyjną, jak i platformę, na której uczestnicy rynku zamówień publicznych mogą wymieniać poglądy i wypracowywać standardy. UZP organizuje ją we współpracy między innymi z Federacją Przedsiębiorców Polskich, „Rzeczpospolitą”, praktykami, ekspertami oraz naukowcami.

– Cały czas mówimy o dobrych praktykach w zamówieniach publicznych. One uzupełniają przepisy prawa, co więcej, część regulacji byłaby niepotrzebna, gdyby dobre praktyki były stosowane. Stąd bardzo popieram pomysł, aby wyjść do nas, przedsiębiorców, i te dobre praktyki promować. Do tej pory brakowało takiego miejsca styczności pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami a Urzędem Zamówień Publicznych. Dlatego uważam to za jeden z najlepszych projektów ostatnich 30 lat – mówił Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, podczas otwarcia warsztatów pt. „Jak korzystnie kupować usługi z branży utrzymania czystości”, które oficjalnie rozpoczęły program AZP.