Faktura za karę umowną?

Zastrzeżenie kary umownej to standardowe postanowienie w wielu kontraktach. Strony mogą umówić się, że naprawienie szkody poniesionej przez jedną ze stron, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez drugą stronę, nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Kara umowna z punktu widzenia prawa cywilnego ma charakter odszkodowawczy, więc na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z koniecznością wystawienia faktury, jednak kiedy przychodzi czas wykonania przelewu takiej kary, księgowa pyta o dokument źródłowy, a strony zaczynają się zastanawiać, czy może jednak faktura jest potrzebna. Decyzja, co zrobić w takiej sytuacji, ma istotny wymiar finansowy, ponieważ, jeżeli podmiot, któremu należna jest kara umowna (przy projekcie inwestycyjnym może to być wiele milionów złotych), wystawi fakturę, będzie musiał wykazać w deklaracji podatek VAT należny z tego tytułu.