Zbiorcza płatność nie musi obejmować wszystkich faktur - interpretacja dyrektora KIS

Płatność zbiorcza przy użyciu podzielonej płatności może być dokonana w odniesieniu do faktur wystawionych przez jednego kontrahenta w okresie do jednego miesiąca, nawet jeżeli część to faktury korygujące, a część nie została objęta płatnością.