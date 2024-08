Nie ma co liczyć na obniżkę stóp

Przestrzeń do obniżki stóp procentowych pojawi się wówczas, gdy prawie na pewno będzie można stwierdzić, że nie grozi nam wysoka inflacja. Niestety, niewiele wskazuje na to, że perspektywa ta pojawi się szybko.

Kiedy poziom inflacji zaczął gwałtownie wzrastać, jasne stało się, że podwyżka stóp procentowych jest jedynie kwestią czasu. I rzeczywiście tak się stało. Niestety, inflacja to długotrwałe, negatywne i trudne do zwalczenia zjawisko gospodarcze, a podwyżka stóp procentowych stanowi podstawowy środek walki z nim. Dlatego do czasu, aż niski poziom inflacji ustabilizuje się, oddalając widmo nagłego wzrostu, nie ma co spodziewać się obniżenia stóp. Wiele wskazuje na to, że poczekamy na tę decyzję jeszcze kilkanaście miesięcy.