Weszły powództwa przedstawicielskie. A co z pozwami grupowym?

Powództwa przedstawicielskiego to mechanizm ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Co do zasady zakłada on, że konsumenci nie uczestniczą w postępowaniu jako strona. Ich interesy reprezentuje tzw. podmiot upoważniony. Konsumenci są natomiast beneficjentami orzeczenia, które zapada w tym postępowaniu. Wprowadzenie powództw przedstawicielskich do krajowych porządków prawnych wymogła unijna dyrektywa. Polska spóźniła się z jej implementacją o ponad rok, stosowne rozwiązania weszły w życie pod koniec sierpnia 2024 r. Wśród spóźnialskich państw są jeszcze: Hiszpania, Francja, Luxemburg i Estonia.