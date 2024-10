Nowe Trendy na Rynku Prawniczym w 2024: Rekrutacja, Wyzwania i Rola Sztucznej Inteligencji

Ekspertka stwierdziła, że sytuacja na rynku usług prawniczych i kondycja branży jest bardzo dobra, choć kolejne działania legislacyjne są wyzwaniem dla prawników. Zmienia się natomiast rynek pod kątem rekrutacji prawniczych.

O ile w zeszłych latach mieliśmy bardzo dużo rekrutacji w obszarze transakcyjnym, obecnie najwięcej dotyczy przede wszystkim kandydatów i kandydatek do rozwiązywania sporów, prawa pracy, bankowości i restrukturyzacji. Spora część rekrutacji – co jest już trendem – dotyczy wewnętrznych zespołów w spółkach- podzieliła się obserwacjami z własnej praktyki ekspertka. Magdalena Bojańczyk odniosła się również do zmian kultury pracy w kancelariach, niżu demograficznego oraz wpływu sztucznej inteligencji na zawód prawnika.