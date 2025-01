Jakie trendy regulacyjne w 2025 roku

Przed wyborami dojdzie do prób zmasowanych ataków dezinformacyjnych Rosji. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani. To, co wydarzyło się w Rumunii, może powtórzyć się w Polsce i trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić – mówi prof. Adam Leszczyński z komisji ds. rosyjskich wpływów.