Rzecznik MŚP wygrywa przed Sądem Najwyższym ws. podstawy wymiaru składek

Od 50 lat napędzający F15 i F16 silnik F100 jest stale modernizowany i ma potencjał do dalszego rozwoju. To najlepszy wybór jeśli chodzi o myśliwiec F15, w tym jego najnowsze warianty, takie jak F15 EX – mówi Jessica Villardi, vice president of Fighter & Mobility programs for Pratt & Whitney’s Military Engines business.