Podwykonawstwo a prawo zamówień publicznych. Co mówi orzecznictwo KIO?

W świetle przepisów art. 462 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zakazuje się powierzenia przez wykonawcę realizacji 100% zamówienia podwykonawcy, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym i Krajowej Izby Odwoławczej (por. wyrok KIO z dnia 14 marca 2023 r. KIO 539/23). Wykonawca może bowiem powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach, problematycznym staje się określenie tego, co należy rozumieć przez część zamówienia i ustalenie tego w sposób procentowy, nie sposób bowiem określić jednej granicy, kiedy należy uznać, że zamówienie zostało w całości powierzone do wykonania podwykonawcy i ustalenie jakiegoś określonego, minimalnego zakresu do wykonania dla wykonawcy.