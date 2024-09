Sygnaliści mogą już alarmować. Legalne zgłaszanie naruszeń jest już możliwe?

Do uregulowania kwestii sygnalistów zobligowały Polskę przepisy unijnej dyrektywy 2019/1937. Po długim czasie regulacje w tym zakresie ostatecznie udało się uchwalić i dzisiaj (tj. 25 września br.) częściowo wchodzą one w życie. Oznacza to, że firmy powinny posiadać już odpowiednie procedury wewnętrzne regulujące tę materię. Jeżeli tak nie jest, mogą zostać ukarane w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń. Za taki czyn przewiduje on karę grzywny w maksymalnej wysokości do 5 tys. zł. Ustawa sankcjonuje jednak przede wszystkim działania odwetowe wobec sygnalistów. W takim wypadku stosowane będą przepisy karne. Może to być albo grzywna z k.k. w maksymalnej kwocie ok. 1 mln zł, kary m.in. ograniczenia wolności, albo prace społeczne lub pozbawienie wolności do lat dwóch.