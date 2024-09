Powódź 2024. Tak ma działać mechanizm pomocowy dla przedsiębiorców

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowej specustawy powodziowej. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk przedstawił założenia mechanizmu pomocowego. Jak podkreślono w komunikacie, ma on ochronić przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi przed zamykaniem prowadzonej przez siebie działalności.



Zgodnie z zapowiedzią szefa MRiT, przedsiębiorca będzie miał dwie możliwości wyboru określenia wysokości świadczenia finansowego. Pierwsza, to iloczyn osób ubezpieczonych w przedsiębiorstwie razy kwota kilkunastu tysięcy złotych. Druga, to procent średniomiesięcznego przychodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo w ubiegłym roku. Paszyk podkreślił, że świadczenie finansowe w ciągu kilkunastu dni trafi do przedsiębiorcy i to on zdecyduje, na co je wyda.