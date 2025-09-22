Legalnie, a jednak ryzykownie? GAAR w międzynarodowych reorganizacjach

Fuzje, podziały, aporty czy wymiana udziałów to fundamentalne instrumenty wykorzystywane w procesach budowania efektywności podatkowej prowadzonej działalności, ekspansji na nowe rynki czy przygotowania firmy do sukcesji. Przygotowując takie operacje, odpowiedzialni właściciele – we współpracy z doradcami – przeprowadzają szczegółową analizę przepisów, aby zapewnić pełną zgodność z prawem oraz, co naturalne, osiągnąć efektywność podatkową. W praktyce jednak nawet przy zachowaniu najwyższych standardów legalności istnieje ryzyko, że organ podatkowy zakwestionuje transakcję i nałoży obowiązek zapłaty podatku, którego – zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów – nie przewidziano. Ryzyko to wynika z funkcjonowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), stanowiącej jedno z najistotniejszych narzędzi fiskusa w ocenie celów i skutków reorganizacji.