Legalnie, a jednak ryzykownie? GAAR w międzynarodowych reorganizacjach

Klauzula GAAR pod lupą: jak fiskus ocenia reorganizacje spółek i kiedy neutralność podatkowa może zamienić się w ryzyko podatkowe dla przedsiębiorców planujących fuzje, podziały i aporty?

Publikacja: 22.09.2025 05:20

Anna Turska-Tomczykowska, Jakub Dziadur

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest GAAR i kiedy się ją stosuje
  2. Główny cel to korzyść podatkowa
  3. Sztuczność działania
  4. Sprzeczność z celem ustawy
  5. Reorganizacje spółek pod lupą fiskusa
  6. Jeden organ podatkowy, dwie opinie w sprawie reorganizacji spółek
  7. Jak uniknąć problemów przy reorganizacji spółek

Fuzje, podziały, aporty czy wymiana udziałów to fundamentalne instrumenty wykorzystywane w procesach budowania efektywności podatkowej prowadzonej działalności, ekspansji na nowe rynki czy przygotowania firmy do sukcesji. Przygotowując takie operacje, odpowiedzialni właściciele – we współpracy z doradcami – przeprowadzają szczegółową analizę przepisów, aby zapewnić pełną zgodność z prawem oraz, co naturalne, osiągnąć efektywność podatkową. W praktyce jednak nawet przy zachowaniu najwyższych standardów legalności istnieje ryzyko, że organ podatkowy zakwestionuje transakcję i nałoży obowiązek zapłaty podatku, którego – zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów – nie przewidziano. Ryzyko to wynika z funkcjonowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), stanowiącej jedno z najistotniejszych narzędzi fiskusa w ocenie celów i skutków reorganizacji.

