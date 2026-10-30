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Wyrok TSUE w sprawie zamówień in-house nie odpowiada na wszystkie pytania

Głośny wyrok TSUE dotyczący zamówień in-house nie tylko nie rozwiał wszystkich wątpliwości, ale wręcz sprowokował nowe pytania, wynikające m.in. z potrzeby zachowania spójności przy ocenie wszystkich przesłanek upoważniających do udzielania takich zamówień.

Publikacja: 30.10.2026 09:20

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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 stycznia 2026 r. w sprawie C-692/23 AVR-Afval

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 stycznia 2026 r. w sprawie C-692/23 AVR-Afvalverwerking BV odbił się szerokim echem na rynku zamówień in-house.

Foto: Adobe Stock

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Aleksandra Sołtysińska, Aldona Kowalczyk

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 stycznia 2026 r. w sprawie C-692/23 AVR-Afvalverwerking BV odbił się szerokim echem na rynku zamówień in-house, szczególnie popularnych w branży gospodarki odpadami. Trybunał przedstawił w nim wykładnię przepisów o zamówieniach in-house zawartych w dyrektywie 2014/24/UE dotyczącej zamówień klasycznych, zakładającą, iż dla oceny przesłanki zależności ekonomicznej konieczne będzie uwzględnienie skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej potencjalnego wykonawcy zamówienia. W ocenie Trybunału, w przypadku wykonawcy stojącego na czele grupy kapitałowej (jako spółka dominująca), należy brać pod uwagę nie tylko obrót wynikający z działalności wykonawcy, ale należy także uwzględnić obrót wynikający z działalności spółek od niego zależnych.

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