Wyrok TSUE w sprawie zamówień in-house nie odpowiada na wszystkie pytania

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15
stycznia 2026 r. w sprawie C-692/23 AVR-Afvalverwerking BV odbił się szerokim
echem na rynku zamówień in-house, szczególnie popularnych w branży gospodarki
odpadami. Trybunał przedstawił w nim wykładnię przepisów o zamówieniach
in-house zawartych w dyrektywie 2014/24/UE dotyczącej zamówień klasycznych,
zakładającą, iż dla oceny przesłanki zależności ekonomicznej konieczne będzie
uwzględnienie skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej potencjalnego
wykonawcy zamówienia. W ocenie Trybunału, w przypadku wykonawcy stojącego na
czele grupy kapitałowej (jako spółka dominująca), należy brać pod uwagę nie
tylko obrót wynikający z działalności wykonawcy, ale należy także uwzględnić
obrót wynikający z działalności spółek od niego zależnych.