Nowoczesne technologie i AI pomogą w księgowości

Do końca marca 2025 roku jednostki były zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2024. Do końca czerwca sprawozdania te powinny zostać zatwierdzone, a w przypadku wymogu badania przez biegłego rewidenta – również zbadane. Ze względu na wciąż rosnące wymogi regulacyjne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych oraz powiązany z niżem demograficznym brak specjalistów firmy coraz częściej decydują się na implementację narzędzi automatyzujących proces zamknięcia roku w księgowości i podatkach. Proces automatyzacji jest wymuszany częściowo również przez przepisy. Sprawozdania finansowe mają zgodnie z ustawą o rachunkowości formę elektroniczną i są składane elektronicznie do Krajowego Rejestru Sądowego. Już od 2026 roku obowiązkowy stanie się Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dla podmiotów dużych będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych od 1 kwietnia 2026 roku.