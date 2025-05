Czy owoce i napoje dla pracowników i wspólników są ukrytym zyskiem

Estoński CIT (ryczałt od przychodów spółek) to sposób opodatkowania, gdzie podatek odprowadza się do urzędu skarbowego dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy). Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy. Dodatkowo w momencie opodatkowania (wypłaty zysku) efektywna stawka podatku (na którą składają się podatek od zysku spółki i podatek od dywidendy płacony przez wspólnika) będzie niższa niż w przypadku klasycznego CIT. Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód z tytułu ukrytych zysków, a także dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.