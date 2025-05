Opodatkowanie VAT gminnych usług transportu door to door

- Gmina (zarejestrowany podatnik VAT czynny) pobiera opłaty za usługę transportu door to door. Usługa jest dostępna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) oraz obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa obejmuje także sytuacje, w których z transportu korzysta, w tym samym czasie, o ile pozwolą na to warunki, pojazdu kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. W ramach usługi kierowca wykonuje czynności związane z pomocą osobie korzystającej z usługi, np. pomaga wyjść z domu, wejść do budynku, zaprowadzi do miejsca docelowego, pomoże w rejestracji u lekarza, jeśli sytuacja tego będzie wymagać. Ponadto, podczas przewozu możliwa jest obecność opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Osoba niewidoma może skorzystać z przejazdu wspólnie z psem. Do świadczenia usługi gmina zatrudnia kierowcę. Zasady funkcjonowania usługi uregulowane są w regulaminie. Z uwagi na fakt, że jedna osoba może korzystać z usług wielokrotnie, osoby z niepełnosprawnością lub wykluczone komunikacyjnie korzystają z transportu nawet kilka razy w miesiącu. Opłaty pobierane od mieszkańców za usługę transportu zostały określone poniżej ceny rynkowej oraz nie pokrywają w całości kosztów związanych z usługą. Wnoszona opłata pokrywa jedynie szacunkowy koszt zużytego paliwa i nie uwzględnia żadnych innych kosztów gminy związanych ze świadczeniem usługi, takich jak na przykład koszty pracy kierowcy czy inne koszty związane z utrzymaniem samochodu. Odpłatność za przejazdy grupowe – opłata za przejechane wspólnie kilometry – zostanie rozdzielona na osoby wspólnie podróżujące. Kwalifikowanie mieszkańców do korzystania z usługi transportu door to door nie wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej. Czy gmina, pobierając opłaty za usługę transportu door to door, działa w charakterze podatnika VAT?