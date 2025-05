Co trzeba wiedzieć o darowiznach do fundacji rodzinnej

Majątek fundacji rodzinnej – z uwagi na jego źródła pozyskania – możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to mienie założycielskie wniesione na pokrycie funduszu założycielskiego lub zasilone przez fundatora w celu funkcjonowania fundacji rodzinnej. Tutaj należy mieć na uwadze, że istotnym zagadnieniem dotyczącym powołania fundacji rodzinnej jest pokrycie przez fundatora/fundatorów funduszu założycielskiego, tj. wniesienie do fundacji rodzinnej aktywów o wartości określonej w statucie, nie mniejszej jednak niż 100 tys. zł. Druga kategoria to mienie uzyskane w okresie istnienia fundacji rodzinnej, tj. wynikające z uzyskanych dochodów lub wnoszone później do fundacji rodzinnej, które nie jest przeznaczone na pokrycie funduszu założycielskiego. Co do zasady taki majątek będzie pochodził z dwóch źródeł, tj. będzie: