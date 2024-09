Ponad 2,8 mld zł z KPO na wsparcie cyfrowej transformacji

Umowę w tej sprawie podpisali kilka dni temu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz pierwsza wiceprezes BGK prof. Marta Postuła. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pożyczek na transformację cyfrową w oparciu o technologie chmurowe, sztuczną inteligencję, internet rzeczy i big data. Projekt jest częścią KPO. Łączny budżet tego instrumentu to 650 mln euro.

Pożyczki mają stymulować inwestycje w technologie, które z kolei przyczynią się do wzrostu innowacyjności i efektywności polskich firm. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wykazują gotowość do przeprowadzenia głębokiej transformacji operacyjnej i biznesowej przy użyciu technologii chmurowych.