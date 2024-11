Tylko 31 proc. uczestników tegorocznej edycji badania firmy rekrutacyjnej Antal odczuło w ciągu ostatniego roku poprawę swojej sytuacji zawodowej, przy czym zaledwie 11 proc. dostrzega zdecydowaną zmianę na lepsze – wynika z raportu Antala, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Jak dowodzi badanie, które latem br. objęło prawie 1,4 tysiąca specjalistów i menedżerów, podsumowując ich aktywność na rynku pracy, w ostatnich latach kurczy się grupa tych, którzy w ciągu ostatniego roku odczuli poprawę swej sytuacji zawodowej. Jeszcze w 2023 r. deklarowało ją 35 proc. profesjonalistów, rok wcześniej 42 proc., zaś w drugiej połowie 2021 r . (w czasie odbicia po lockdownach) o poprawie sytuacji zawodowej mówił co drugi specjalista i menedżer.

Bolesna zmiana trendu

Jednym z mierników tej poprawy jest realna (czyli przewyższająca inflację) podwyżka wynagrodzenia, o którą nie było łatwo w ostatnich latach. Co prawda w tym roku wzrósł z 36 proc. do 40 proc. udział profesjonalistów, których wynagrodzenie zwiększyło się o 6–20 proc, lecz ponad jedna czwarta badanych wcale nie dostała podwyżki, zaś 4 proc. mówi o obniżeniu zarobków.

Sebastian Sala, dyrektor w Antalu, wymienia szereg czynników, które pogorszyły nastroje specjalistów i menedżerów, w tym ograniczoną liczbę ofert pracy (szczególnie w branżach, które w ostatnich latach wyróżniały się najwyższą dynamiką zatrudnienia), stagnację wynagrodzeń, wstrzymane inwestycje, a także restrukturyzacje i zwolnienia grupowe w części firm. – W rezultacie kandydaci realnie otrzymują mniej ofert, a pracodawcy przyjmują bardziej selektywne podejście do procesów rekrutacyjnych i wyboru kandydatów. Taka sytuacja wskazuje na zmianę trendu z dominującego dotychczas „rynku pracownika” na „rynek pracodawcy”, choć nie w każdym sektorze – ocenia ekspert Antala.

Jak wynika z raportu, tę zmianę trendu najsilniej mogli odczuć specjaliści i menedżerowie IT, którzy w ostatnich dwóch latach stracili zdobytą w czasie pandemii pozycję „królów rynku pracy”. Widać to po szybko malejącej średniej liczbie zaproszeń od rekruterów, która w ciągu ostatniego roku zmalała z 14 do 8. Oznacza to czterokrotny spadek w porównaniu z rekordowym 2022 r., gdy profesjonaliści IT dostawali średnio 32 propozycje udziału w procesach rekrutacyjnych.

Kto ma dziś lepiej

Osłabienie koniunktury w IT sprawiło, że przeciętna liczba ofert, które w ciągu ostatniego roku otrzymywali specjaliści i menedżerowie uczestniczący w badaniu Antala, zmalała teraz do trzech (z czterech w 2023 r.), pomimo że w kilku obszarach widać lekką poprawę. Niewielki wzrost średniej liczby zaproszeń od rekruterów (z trzech na czterech) widać np. w inżynierii, prawie i logistyce, a także w marketingu, gdzie specjaliści i menedżerowie otrzymywali przeciętnie sześć ofert pracy.

Jak wyjaśnia Agnieszka Niebutkowska, menedżer w Antalu, zapotrzebowanie na ekspertów marketingu rośnie wraz z rozwojem działów wykorzystujących narzędzia do precyzyjnego targetowania, analizy kampanii i generowania zwrotu z inwestycji (ROI). – Szczególnie poszukiwani są specjaliści ds. social mediów, digital marketingu, SEO i Google Ads, co odzwierciedla znaczenie obecności online – wylicza Niebutkowska.

Jak jednak podkreślają eksperci Antala, ogólny trend wskazuje na rosnące poczucie niepewności i pesymizmu wśród pracowników, z malejącą liczbą tych, którzy doświadczyli poprawy swej sytuacji zawodowej. W tej drugiej grupie jest sporo osób, które w ciągu ostatniego roku zmieniły pracodawcę. Aż 47 proc. mówi o pozytywnej zmianie zawodowej, czyli prawie dwukrotnie więcej niż wśród badanych, którzy ostatnio zmienili pracę ponad trzy lata temu.

Opłacalna mobilność

Potwierdza to popularną w HR opinię, że zmiana pracodawcy jest najskuteczniejszym sposobem poprawy sytuacji zawodowej, w tym wzrostu zarobków, przyspieszenia awansu czy poprawy warunków zatrudnienia. – Zmiana pracy staje się strategicznym narzędziem w realizacji celów zawodowych specjalistów i menedżerów – zaznacza Justyna Cieślik z Antala.

Jednak w obecnych warunkach większość profesjonalistów ostrożnie sięga po to narzędzie. Podczas gdy w 2022 r. prawie połowa badanych aktywnie dążyła do zmiany pracy, wyszukując oferty zatrudnienia i odpowiadając na ogłoszenia, to obecnie, podobnie jak w zeszłym roku, taką aktywność deklarowało 31 proc. respondentów. (Średnią podwyższały osoby specjalizujące się w logistyce – 43 proc, sprzedaży – 42proc, i w marketingu – 38 proc.). Łącznie aż 85 proc. specjalistów i menedżerów jest gotowych do zmiany pracodawcy, bo ponad połowa z nich deklaruje otwartość na propozycje rekrutacyjne.

– Obserwujemy wzrost mobilności zawodowej wśród specjalistów średniego i wyższego szczebla, co jest efektem spadku liczby projektów oraz inwestycji. Wielu pracowników, przewidując potencjalne zmiany w swoich firmach, aktywnie poszukuje stałych miejsc zatrudnienia – ocenia Artur Skiba, prezes Antala. Ta wymuszona niekiedy mobilność wpływa na spadek oczekiwań finansowych profesjonalistów, choć dla 77 proc. z nich kluczowym elementem oferty pracy jest wyższe wynagrodzenie.

Etat rośnie w cenę

Jednak o ile w 2022 r. specjaliści i menedżerowie oczekiwali średnio 30 proc. podwyżki przy zmianie pracy, o tyle w zeszłym roku średni poziom tych oczekiwań spadł do 25 proc., a obecnie zmalał do 23 proc. Ogólną średnią obniżają w tym roku m.in. specjaliści w IT (21 proc.) czy w inżynierii (19 proc.).

Artur Skiba zwraca też uwagę na widoczną zmianę motywacji związanych ze zmianą pracodawcy. Podczas gdy wcześniej duże znaczenie miała kwestia atmosfery pracy czy jakości zarządzania, to dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się potrzeba stabilności i jasnych perspektyw rozwoju.

O 6 pkt proc., do 63 proc., wzrósł od zeszłego roku odsetek specjalistów i menedżerów, dla których koniecznym elementem oferty jest umowa o pracę. Zwiększyła się też grupa tych, którzy oczekują możliwości pracy zdalnej (z 41 proc. do 50 proc.) – Wygrywać będą te firmy, które potrafią zbalansować wprowadzanie nowoczesnych technologii z potrzebami pracowników, jednocześnie tworząc bezpieczne i motywujące miejsce pracy – podsumowuje Artur Skiba.