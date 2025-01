To szczególny moment w geopolityce: widzimy upadek reżimu w Syrii, chińskie siły zbrojne na wodach w pobliżu Tajwanu i ciągle jeszcze trwającą wojnę w Ukrainie. Jakie są pani scenariusze na rok 2025? Jak globalna polityka może wpłynąć na biznes na całym świecie?

W kontekście analiz politycznych bazujemy na ekspertyzach opracowywanych przez naszą sieć ekspertów ds. bezpieczeństwa. Więc kiedy klient, globalny bank lub globalna firma energetyczna chce zapytać o Ukrainę, Tajwan, Chiny czy Filipiny, zatrudniamy zewnętrznych ekspertów, a następnie pomagamy firmom przełożyć ich analizę i wnioski na działania biznesowe. W tym zakresie klienci najczęściej pytają nas o wpływ polityki na dany obszar biznesu. Przykładowo w USA często otrzymujemy pytania, w jaki sposób globalna sytuacja w branży półprzewodników wpłynie na kondycję firmy? Jaki wpływ mają kontrole eksportu? Czy to, co firma sprzedaje Chinom, jest towarem podwójnego zastosowania (cywilnego i militarnego – red.)? Wiele firm właśnie obudziło się w takiej rzeczywistości, nawet banki. Jeśli któreś z nich są obecne w chińskich systemach płatności lub współpracują z tamtejszymi bankami, a te wspierają Rosję, niepokoi to Stany Zjednoczone. Wiele firm jest tym faktem zaskoczonych. Globalne firmy z siedzibą w USA lub dużą obecnością na rynku amerykańskim muszą zdawać sobie sprawę, że amerykańskie służby mogą postrzegać je jako zagrożenie, jeśli nie prowadzą handlu zgodnie z interesem bezpieczeństwa USA. W tym kontekście wszystkie przedsiębiorstwa myślą o zmniejszaniu ryzyka.

Co owo zmniejszanie ryzyka oznacza dla biznesu?

W przypadku niektórych branż istnieją bardzo wyraźne przepisy lub zarządzenia wykonawcze. Np. jest wiele komponentów, których nie wolno sprzedawać Chinom: firmy nie mogą ich eksportować, i kropka. Ale jest też cała masa firm, które znajdują się w pewnego rodzaju szarej strefie, np. w USA kongresmeni albo agencje wywiadowcze mogą mówić różne rzeczy, ale przedsiębiorstwa nie dostają wyraźnych wskazówek. Dlatego wiele firm mówi dziś: zamierzam zmniejszyć ryzyko bez decouplingu (ang. rozdzielenia z rynkiem czy partnerami chińskimi – red.).

A co w praktyce oznacza zmniejszenie ryzyka bez decouplingu?

Oznacza to np., że ktoś, kto posiada w Chinach joint venture (JV), zaczyna przeznaczać na nie mniej kapitału. Być może spróbuje sprzedać 50 proc. partnerowi z tego JV. Albo jeśli wiele towarów pozyskiwał z Chin, powiedzmy jako firma modowa – 70 proc. niektórych materiałów, może poszukać ich gdzie indziej.

Firmy muszą się zdywersyfikować.

Wiele z nich bierze się za zmniejszanie ryzyka. Chcą przewidzieć, co władze USA mogą zrobić lub powiedzieć, ale nie mają konkretnych wskazówek.

To tworzy dodatkowe koszty dla firm?

Przewidujemy, że firmy będą ponosiły dodatkowe koszty w celu dywersyfikacji i zwiększenia odporności. Ale paradoksalnie może to sprawić, że ich wartość wzrośnie. Nawet jeśli obniży to ich zyski, ceny akcji mogą pójść w górę, ponieważ biznesy narażone na wpływ geopolityki notowane są na giełdach z dyskontem. W niektórych z nich 20 proc. przychodów ze sprzedaży pochodzi z Chin, w niektórych 30 albo 40 proc. – to wszystko uwzględnione jest dziś w cenach ich akcji, bo bankierzy i inwestorzy postrzegają te firmy jako szczególnie narażone.

Niemieckie firmy zbytnio uzależniły się od pewnych rynków. Ale nie tylko one. W USA składniki niektórych produktów farmaceutycznych pochodzą wyłącznie z Chin

Nawet jeśli de-risking zmniejszy rentowność firm, to nie stracą dostępu do kapitału?

Dokładnie tak. Niektórzy dostawcy kapitału mogą postrzegać ich akcje jako lepsze, bo obciążone mniejszym ryzykiem. Widać to w bankowości. Banki musiały na całym świecie tworzyć więcej podmiotów (osób prawnych), aby podnieść swoje bezpieczeństwo, a to jest kapitałochłonne, bo potrzeba ludzi, oddzielnych zarządów, potrzeba środków. I tak ich zwrot z kapitału własnego może zmaleć, ale nadal mogą uzyskać wyższą wycenę pomimo wyraźnego wzrostu nakładów.

Czasami geopolityka sprawia, że jakiś kraj traci model biznesowy, Niemcy są tego przykładem. Czy Niemcy mogą znaleźć swój nowy model biznesowy?

W rozmowach, które prowadzimy z niemieckimi firmami, zaskakuje mnie to, że wiele ich informacji dotyczących geopolityki koncentrowało się na ich oddziałach operacyjnych i łańcuchach dostaw. Ktoś, kto np. produkuje części samochodowe lub auta, miał informacje skupione na pozyskiwaniu komponentów. Nie wszędzie była strategia geopolityczna obejmująca całość, np. gdzie te samochody są sprzedawane, gdzie montowane i co w związku z tym może się wydarzyć w przedsiębiorstwie? W efekcie niemieckie firmy zbytnio skoncentrowały się i uzależniły od pewnych rynków. Ale nie tylko one. W USA składniki niektórych produktów farmaceutycznych pochodzą wyłącznie z Chin. Wiele firm z całego świata jest w podobnej sytuacji: rok po roku optymalizowały operacje, zakładając, że jeśli pozyskuje się produkty z danego kraju, i to działa, to dlaczego nie zwiększyć skali tych dostaw? I nagle okazało się, że koncentracja jest zbyt duża.

Wygląda to trochę jak kryzys finansowy, przed którym myśleliśmy, że skoro kredyt jest tani, to można dalej tworzyć kredytowe instrumenty pochodne i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Powstawało tego coraz więcej i nagle okazało się, że to potencjalny błąd, że bankom brak odporności. To jedna z tych pułapek, w które wpadliśmy jako globalna społeczność szukająca większej wydajności i produktywności. Teraz musimy odbudować ową strategiczną siłę, musimy myśleć i o wydajności, i o wzroście, i o odporności. Sądzę, że może pojawić się nowy sposób zarządzania globalnymi firmami, który nie pozwoli na powtórne popadnięcie w tak znaczną koncentrację (na którymś z rynków – red.).

W USA jest więcej niż w Europie możliwości finansowania firm i te możliwości rosną tam szybciej

Czy jest sposób na uczynienie Europy bardziej produktywną? W UE zwykliśmy mówić, że mamy jeden wspólny rynek, ale w rzeczywistości nadal mamy 27 oddzielnych rynków: w telekomunikacji, bankowości, kolei, giełdach papierów wartościowych...

Widzę ten problem, np. w ostatnich 20 latach było bardzo mało fuzji banków ponad granicami.

Krajowym regulatorom bankowym się nie podobają.

I wiele razy obserwowałam tego rodzaju sytuację w sektorze bankowym. Ekonomika w Europie jest po prostu słabsza od amerykańskiej, jeśli chodzi o cross-selling, wzrost, skalę, wydajność. Nasze systemy regulacyjne są bardzo rygorystyczne. Kiedy dokonujemy inwestycji w technologię, nie możemy osiągnąć uzasadniającej je skali przychodów, bo musimy te systemy wszędzie powielać (w kolejnych krajach – red.). Mamy bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące danych. Więc jest to trudne w porównaniu z rynkiem amerykańskim. Z drugiej strony USA miały Silicon Valley Bank (upadł w 2023 r. – red.), bankructwa banków...

Nawet w UE zdarza się to od czasu do czasu pomimo rygorystycznych przepisów.

Ale strukturalnie USA były w stanie osiągać więcej korzyści: kiedy stopy procentowe były bardzo niskie, amerykański system finansowy skorzystał na nich o wiele bardziej niż europejski. USA mają większe rynki sekurytyzacji: banki pożyczają, ale potem sprzedają kredyty na dużym rynku. Europejskie banki tego nie robią, więc ich kapitał jest zablokowany, nie mogą nim obracać. Są tu różnice w konkurencyjności, a to tylko jedna branża. Wyzwania, o których pan mówi, dostrzegamy w całej gospodarce.

Czy sektor finansowy w Europie jest nadmiernie regulowany?

Nie powiedziałbym, że jest nadmiernie regulowany. Banki w Europie zapewne tak powiedzą. Słyszymy od naszych klientów, że muszą radzić sobie z dużo większą liczbą przepisów niż ich amerykańscy odpowiednicy. Że środowisko regulacyjne jest dla nich bardzo trudne, ich zarządy poświęcają dużo czasu na regulacje, a nie na strategie komercyjne.

Czy jest coś, czego europejskie banki mogą się nauczyć od brytyjskiego rynku finansowego (McKinsey ma siedzibę w Londynie)?

Cóż, Wielka Brytania też jest dość uregulowana, nie porównywałabym jej i UE. Europa ma wiele dobrych banków. Dobrze sobie radzą także z technologią i klientami. Nie powiedziałbym więc, że Wielka Brytania wyprzedza banki włoskie lub skandynawskie. Widzę też dużą wymianę talentów między europejskimi bankami.

Europa jest bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o finansowanie firm. Banki są głównym źródłem kapitału.

USA mają wszystko: teraz jest dużo finansowania pochodzącego z podmiotów pozabankowych. Istnieją prywatne (tzn. niepubliczne, nie notowane na giełdach – red.) instytucje kredytowe nie będące bankami, które mogą udzielać bezpośrednich pożyczek firmom: średnim, mniejszym i większym. I to właśnie zapewnia biznesowi duży wzrost. W USA jest więcej możliwości finansowania i te możliwości rosną tam szybciej niż w Europie. Pytanie, czy z czasem nie zostanie to przypadkiem uregulowane, skoro to jest cały system finansowania pozabankowego…

Europa się starzeje. A kiedy społeczeństwo się starzeje, więcej oszczędza. Czy to okazja do stworzenia nowych sposobów inwestowania?

W mojej ocenie tak.

Kto mógłby poprowadzić ten proces?

To doskonałe pytanie. Firmy ubezpieczeniowe próbują. Czy mogą stworzyć więcej firm do zarządzania majątkiem, dając możliwości instytucjom oszczędnościowym? Myślę, że w najbliższym czasie mogą powstać niezależne firmy zajmujące się zarządzaniem majątkiem. To szansa dla Europy. Tu wiele firm typu family office (zarządzających majątkiem zamożnych rodzin – red.) łączy siły, aby dokonywać odważniejszych inwestycji. Bardzo znane rodziny, takie jak Wallenbergowie czy rodzina panująca z Liechtensteinu, łączą kapitały, aby móc wprowadzać więcej innowacji. Jestem jednak zdania, że ta dziedzina nie powinna zostać zdominowana wyłącznie przez jedną kategorię graczy.