Po pandemicznej hossie na rynku inwestycji wysokiego ryzyka przyszedł kryzys, który wyhamował strumień pieniędzy dla młodych, innowacyjnych firm nad Wisłą. Wygląda na to, że to już koniec spadków, a w najbliższych miesiącach start-upy znów nie będą musiały martwić się o finansowanie swoich nowatorskich projektów. – Spodziewamy się, że w 2025 r. dojdzie do zwiększenia liczby transakcji na wczesnym etapie. Wynikać to będzie z rosnącej liczby funduszy zasilonych środkami unijnymi – uspokaja Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures.