Poczta Polska, sieć hipermarketów Carrefour, jeden z największych polskich producentów mebli Black Red White, czołowy dostawca przemysłu lotniczego Collins Aerospace i znana firma kosmetyczna Oriflame są wśród pracodawców, którzy podwyższą tegoroczne statystyki dotyczące zwolnień grupowych, a może też bezrobocia w Polsce. Zadeklarowane przez nich cięcia zatrudnienia mogą objąć łącznie prawie 9,6 tys. osób.

Tymczasem z danych GUS i obliczeń „Rzeczpospolitej” wynika, że już 2024 r. zakończył się z największą od wybuchu pandemii Covid-19 skalą zwolnień grupowych – i to nie tylko tych zgłoszonych do urzędów pracy, ale również tych zrealizowanych. Tych drugich jest zwykle znacznie mniej, bo zgłoszenia obejmują też pracowników, którym pracodawca chce zmienić warunki pracy i płacy (co niektórzy akceptują), a części firm udaje się ograniczyć skalę planowanych zwolnień.