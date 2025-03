Do rekordowych 62,1 tys. wzrosła w ubiegłym roku liczba działających w Polsce firm szkoleniowych – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych wywiadowni Dun & Bradstreet. To oznacza to, że w ciągu 2024 r. przybyło 3,6 tys. biznesów szkoleniowych, których jest już ponad 15 tys. więcej niż przed wybuchem pandemii. Jak jednak zaznacza Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland, pomimo rosnącej liczby graczy sektor szkoleniowy mierzy się z licznymi trudnościami – ponad połowa badanych firm ocenia swoją kondycję jako słabą.