Pracownicy czekają na krótszy tydzień pracy. Jednak nie bez obaw

Od początku kwietnia skróconym tygodniem pracy już mogą się cieszyć pracownicy administracji miejskiej Tokio, jednego z największych pracodawców w Japonii. Niespełna dwa tygodnie wcześniej, w marcu br., plany pilotażu czterodniowego tygodnia pracy ogłoszono w Szwajcarii.

Będzie on przeprowadzony we współpracy z 4 Day Week Global, międzynarodową organizacją non profit, która od kilku lat promuje na świecie skrócenie tygodnia pracy w modelu 100–80–100, czyli 80 proc. czasu pracy, przy utrzymaniu 100 proc. produktywności i wynagrodzenia.