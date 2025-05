Pracownicy wątpią, czy szefowie faktycznie dbają o ich potrzeby

Zdecydowanie większa grupa, bo ponad jedna trzecia pracowników, ma bardzo niskie lub wręcz zerowe zaufanie do działań kierownictwa swej firmy. Ten brak zaufania widać zresztą po obu stronach, bo w mniejszości są pracownicy przekonani, że ich firma nie śledzi zdalnie pracujących osób – taki obraz stosunków w polskich przedsiębiorstwach pokazuje tegoroczna edycja badania Talent Trends firmy rekrutacyjnej Michael Page, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Fakt, iż obecnie mniej niż co piąty pracownik deklaruje wysokie lub pełne zaufanie do tego, że kierownictwo będzie dążyć do równowagi między potrzebami firmy a interesami pracowników, to sygnał alarmowy – uważa Agnieszka Gołębiewska, senior associate manager w Michael Page.