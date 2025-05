– Różnica polega na nastawieniu do sztucznej inteligencji. Firmy gotowe na przyszłość nie ograniczają się do reagowania na rozwój AI. Ich liderzy decydują się na nowo przemyśleć sposób działania swojego biznesu, w tym sposób rozwoju talentów i podejmowania decyzji – twierdzi Denis Machuel, prezes Adecco Group, jednej z największych agencji zatrudnienia na świecie, komentując wyniki jej najnowszego badania dotyczącego przywództwa w czasach AI.

Badanie, które na przełomie lat 2024 i 2025 objęło 2 tysiące członków zarządów (w tym głównie prezesów, szefów IT oraz HR) dużych firm z 13 zachodnich państw, dowodzi, że nawet czołówka światowego biznesu ma problemy z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Chociaż praktycznie każda z badanych korporacji korzysta już z narzędzi AI, a ponad połowa w minionym roku zwiększyła dzięki nim swą produktywność, to tylko co dziesiąty z top menedżerów uważa, że ich firmy są gotowe na przyszłość z AI.