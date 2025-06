W cieniu dyskusji o odejściu od węgla w produkcji energii elektrycznej, trwa debata dotycząca modernizacja polskiego ciepłownictwa. Chodzi o ogromną branżę – do sieci ciepłowniczych podłączonych jest ponad 15 mln mieszkańców Polski, a udział gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego przekracza obecnie 52 proc.

Polska jest też europejskim liderem pod względem zainstalowanej mocy cieplnej. Dysponując ok. 53 GWt odpowiada za 16 proc. całkowitej mocy zainstalowanej w Europie, która w 2022 r. wyniosła ok. 333,4 GWt. Udział ciepłownictwa systemowego w dostawie ciepła do sektora mieszkaniowego wynosi 40 proc., co lokuje nasz kraj na jednej z najwyższych pozycji w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.