W Europie Środkowo-Wschodniej widać dużą przepaść między poszczególnymi krajami w zakresie wdrażania i podejścia do AI – wynika z najnowszych badań AI Chamber, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza. Największe zainteresowanie pogłębianiem wykorzystania sztucznej inteligencji da się zauważyć w Estonii (75 proc.) i na Słowacji (70 proc.). Polska zajmuje trzecią pozycję w regionie (65 proc.). Ale nasze przedsiębiorstwa są też najbardziej świadome wyzwań, jakie stoją przed AI, zdaje sobie z tego sprawę więcej niż co czwarty przedsiębiorca, gdy np. na Węgrzech to 11 proc., a w Chorwacji tylko 4 proc.